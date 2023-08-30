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BBC

الجيش الروسي يعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة استهدف مطارا غرب روسيا

02:41 ص الأربعاء 30 أغسطس 2023

الجيش الروسي

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موسكو-( د ب أ):

قال حاكم مقاطعة بسكوف الروسية، ميخائيل فيديرنيكوف، اليوم الأربعاء، إن الجيش الروسي تصدى لهجوم بطائرات مسيرة على مطار المقاطعة الواقعة غرب روسيا.

وأوضح فيديرنيكوف عبر حسابه على تطبيق تليجرام: "أنا موجود في مطار بسكوف منذ بداية الحادث، وبحسب المعلومات الأولية لم يسفر الهجوم عن إصابات"، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف فيديرنيكوف أن العمل جار لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن مهاجمة المطار، مشيرا إلى أنه سيقدم معلومات أكثر تفصيلا عن الهجوم لاحقا.

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الجيش الروسي التصدي هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطارا غرب روسيا

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