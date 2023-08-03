محاكمة ترامب: الرئيس الأمريكي السابق محتجز في واشنطن

وكالات:

أفادت شبكة سي إن إن، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محتجز في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة، وسيُحاكم بتهم محاولة إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، التي سبقت هجوم 6 يناير 2021.

وأشارت إلى أنه لن يتم إطلاق سراح ترامب، حتى يعلن قاضي الصلح، القاضي موكسيلا أوبدديايا، على شروط الكفالة التي ستسمح بالإفراج عنه من الحجز الفيدرالي حتى يتم محاكمته.

ووصل ترامب، إلى واشنطن العاصمة، تمهيدا لمثوله أمام المحكمة، بعد اتهامه بالتآمر لإلغاء هزيمته في الانتخابات السابقة لعام 2020.

وسيُتهم الرئيس الأمريكي السابق، رسميا في جلسة استماع بالمحكمة اليوم الخميس بتهمة التآمر لإلغاء هزيمته في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وعشية الاتهام، انتقد ترامب القضية ووصفها بأنها دليل على "فساد وفضيحة وفشل" الولايات المتحدة في ظل رئاسة خلفه جو بايدن.

ويواجه ترامب بالفعل قضيتين جنائيتين أخريين، بينما يستمر في حملته الانتخابية ضمن السباق للبيت الأبيض لعام 2024.

ووضعت حواجز معدنية خارج قاعة المحكمة الفيدرالية، حيث ستتم تلاوة التهم الموجهة إلى ترامب رسميا.