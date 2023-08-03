بلينكن يوجه رسالة لروسيا والأمم المتحدة: لا يجب استخدام الجوع كسلاح
نيويورك - (د ب أ):
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إنه لا يجب استخدام حظر المواد الغذائية كسلاح في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بعد انسحاب موسكو من صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية.
وكانت موسكو، التي شنت غزوا شاملا على الأراضي الأوكرانية في شباط/فبراير 2022، انسحبت الشهر الماضي، من اتفاقية لتصدير إنتاج أوكرانيا من الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، ولم تسمح بتمديدها، رغم مناشدات دولية.
يشار إلى أن أوكرانيا أحد أكبر مصدري الحبوب في العالم، وثمة مخاوف من أن تصير أزمات الجوع في الدول الفقيرة إلى الاسوأ، مما يجبرها على الدخول في نطاق النفوذ الروسي.
وقال بلينكن أمام مجلس الأمن في نيويورك:"لا يجب استخدام الجوع كسلاح"، وقدم إعلانا مشتركا يحمل توقيع أكثر من 80 دولة، تتعهد فيه بالتحرك لوضع حد لاستخدام تجويع المدنيين كسلاح في الحرب.
وأضاف بلينكن: "أدعو جميع الدول الأعضاء (بالأمم المتحدة) إلى الانضمام لهذا البيان".
وتابع: "على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقول لموسكو: كفى! كُفى عن استخدام البحر الأسود كوسيلة للابتزاز. كُفي عن التعامل مع الشعوب الضعيفة في العالم كوسيلة ضغط."
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