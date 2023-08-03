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ميدفيديف: 231 ألف روسي استجابوا لحملة تجنيد عسكرية منذ يناير الماضي

08:48 م الخميس 03 أغسطس 2023

القوات الروسية

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موسكو - (د ب ا):

أعلن دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الخميس، استجابة أكثر من 231 ألف مواطن روسي لحملة تجنيد عسكرية منذ يناير الماضي.

وفي مواجهة مخاوف السكان من تعبئة عسكرية جديدة، أعلنت القيادة الروسية عدة مرات أن مثل هذه الخطوة ليست ضرورية نظرا لوجود كثير من المتطوعين.

ورغم ذلك، لا يثق كثير من المواطنين فى تطمينات الكرملين.

كانت روسيا قد استدعت نحو 300 ألف من قوات الاحتياط فى إطار عملية تعبئة جزئية العام الماضي بعد معاناتها من خسائر كبيرة فى أوكرانيا.

وكان عشرات الآلاف فروا إلى خارج البلاد آنذاك لتجنب تجنيدهم في صفوف الجيش للقتال في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف إنه تم إجراء إصلاحات تنظيمية، وإصلاحات تتعلق بالأجور لجعل الخدمة في صفوف القوات المسلحة أكثر جاذبية، مثل اعتماد مزايا تأمينية أفضل.

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