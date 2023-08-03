أحزاب دنماركية تعارض خطط الحكومة لحظر حرق القرآن

كوبنهاجن - (د ب أ)

عارضت شرائح كبيرة من المعارضة الدنماركية، خطط الحكومة لحظر حرق القرآن في ظروف معينة.

وكتبت سبعة من بين تسعة أحزاب معارضة، من قائمة الوحدة اليسارية إلى حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي، في بيان مشترك، أنها تشترك في الرأي الذي يرى أن الحريات يجب أن يكون لها دائما وزن أكبر من "العقائد الدينية".

ودعوا تحالف يسار الوسط الحكومي إلى إعادة النظر في موقفه.

وأدى حرق المصحف الشريف مؤخرا في السويد والدنمارك، التي تشتهر كل منهما بالتزامها بحرية التعبير، إلى احتجاجات اتسمت بالعنف في بعض الأحيان، في الدول ذات الأغلبية المسلمة، بالإضافة إلى مواجهة الدولتين الاسكندنافيتين لمشاكل دبلوماسية.

وردا على ذلك، أعلنت الخارجية الدنماركية أنها ستبحث عن سبل قانونية للتدخل في بعض الحالات التي يتم فيها إهانة دول وثقافات وديانات أخرى.