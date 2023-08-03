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BBC

هجوم على المساجد في الهند عقب اشتباكات بين هندوس ومسلمين

03:29 م الخميس 03 أغسطس 2023

هجوم على المساجد في الهند

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(بي بي سي)

تعرض مسجدان للهجوم في بلدة ذات أغلبية مسلمة في الهند في ولاية هاريانا التي تشهد أعمال عنف طائفية منذ بداية الأسبوع.

وبحسب الشرطة الهندية، قدم شبان على دراجات نارية إلى المنطقة وألقوا زجاجات حارقة على المباني في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء، مما أدى إلى تضرر المساجد لكن دون وقوع إصابات.

وفرضت السلطات الهندية حظر تجول يوم الاثنين الماضي في منطقة نوح بعد مقتل ستة أشخاص على الأقل خلال مرور موكب في البلدة قام به قوميون هندوس وأدى إلى اندلاع أعمال عنف شديدة.

وأدى وجود ناشط يميني مطلوب بتهمة الضلوع في مقتل اثنين من تجار الماشية المسلمين في المنطقة إلى غضب السكان المحليين. وقتل في تلك المواجهات إمام مسجد وأصيب موظف بجروح خطيرة.

وتقول وسائل إعلام محلية إن الوضع في نوح لا يزال متوترا للغاية.

وغادرت العديد من العائلات المسلمة المنطقة مؤقتًا للإقامة مع أقاربهم في دلهي أو العودة إلى مسقط رأسهم خوفا من خروج الأوضاع عن السيطرة.

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هجوم على المساجد في الهند اشتباكات بين هندوس ومسلمين ولاية هاريانا

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