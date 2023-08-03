مسؤول نيجري: لا نريد أن تصبح بلادنا ليبيا جديدة

(وكالات)

التقى رئيس بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، الأربعاء، بوفد نيجري في واغادوغو، وفقًا لبيان صحفي حول الاجتماع نشرته رئاسة بوركينا فاسو على فيسبوك.

وذكر البيان أن الطرفين ناقشا خلال الاجتماع إمكانية تدخل عسكري أجنبي في النيجر.

وقال رئيس الوفد النيجري، ساليفو مودي: "لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة".

وأكد مودي أن الوضع في النيجر "هادئ وتحت السيطرة"، وفق منشور للرئاسة البوركينية.

وأضاف المسؤول النيجري: "بالتنسيق مع إخوتنا في بوركينا فاسو، لقد قررنا أن نبدأ بعدد من الأنشطة لتأمين شعبينا وبلدينا".