عودة مطار حلب الدولي للعمل بعد استهدافه أمس
دمشق- (د ب أ)
أعلنت وزارة النقل السورية عودة مطار حلب الدولي للعمل، اعتبارًا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، بعد استهدافه فجر أمس الاثنين بقصف صاروخي إسرائيلي.
وقالت الوزارة، في بيان لها: "استئناف حركة النقـل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من اليوم الثلاثاء 12:00 ليلاً، حيث تمَّ إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه فجر أمس، ويمكن لشركات الطيران جدولة رحلاتها وترتيب مواعيدها، وتخديم المسافرين كالمعتاد".
وتعرض مطار حلب لاستهداف إسرائيلي أربع مرات خلال العام الحالي.
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