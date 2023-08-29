إعلان

BBC

الخارجية السودانية: البرهان والسيسي بحثا قضية التكدس في المعابر بين البلدين

09:49 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

وزارة الخارجية السودانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان والرئيس عبد الفتاح السيسي، بحثا القضايا الملحة بين البلدين ومنها التكدس في المعابر بين البلدين.

وأضافت وزارة الخارجية السودانية، في بيان لها، أنه تم الاتفاق مع مصر على تسريع العمل في المعابر الحدودية.

وقال الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، إن الجيش السوداني ملتزم ويسعى إلى إقامة فترة انتقالية حقيقية يستطيع بعدها الشعب السوداني أن يؤسس دولته من خلال انتخابات حرة نزيهة، يختار فيها الشعب السوداني من يريد أن يحكمه.

وأضاف البرهان في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك بعض الأكاذيب التي تروج من النظام السابق والجماعات الإسلامية والإرهابية بأن القوات المسلحة أصبحت حاضنة له، وهذا كلام مردود على كل من يروجه وأصبح فزاعة يستعين بها كل من يريد أن يستأسد على الشعب ويريد تدميره.

وتابع: "نؤكد أن القوات المسلحة السودانية قوات قومية، وليس لديها أي نزعة للاستيلاء على السلطة أو أن تحكم السودان، ونطمئن كل جيران السودان وأصدقائه، ونؤكد أننا ماضون إلى إيقاف هذه الحرب ونهايتها واستمرار المسار الانتقالي الديمقراطي، ونسعى إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة في نهاية المسار الانتقالي حتى يختار الشعب السوداني من يحكمه".

سوق مصراوى

وزارة الخارجية السودانية قضية التكدس في المعابر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الرئيس عبد الفتاح السيسي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| رسمياً.. إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات بالجامعات