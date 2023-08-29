أمريكا تتهم روسيا بالتورط في مقتل قائد فاجنر

وكالات

أعلن البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، أنّ الكرملين لديه تاريخ طويل في اغتيال معارضيه.

وقال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تعليقًا على وفاة رئيس فاجنر، نعلم أن الكرملين له تاريخ طويل في تصفية خصومه.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض، إنه واثق من أن قائد "فاجنر" لقي حتفه في حادث تحطم طائرة.

وأعلنت وسائل إعلام روسية، عن مقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة لقائد فاجنر يفغيني بريغوجين، والذي كان على متنها وأنه تم التعرف على جثة يفجيني بريغوجين ومساعدة دميتري أوتكين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر.

وأفاد إعلام روسي، أن قائد الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريغوجين ضالع في تحطم طائرة زعيم فاجنر، لافتا إلى أن قائد الطائرة كان لديه صلاحيات الوصول إلى الطائرة قبل إقلاعها.