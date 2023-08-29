بالفيديو.. مراسم تشييع جثمان قائد فاجنر بعد مقتله في تحطم طائرة
وكالات
أعلن الناطق باسم مجموعة فاجنر الروسية، يوم الثلاثاء، أن مراسم وداع قائد المجموعة يفغيني بريغوجين، قد أقيمت سرا.
وقال الناطق باسم فاجنر في بيان مقتضب نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "مراسم وداع" لقائد المجموعة يفغيني بريغوجين، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، قد أقيمت سرا.
ونقلت أسوشيتد برس عن البيان: "أولئك الذين يريدون وداع " زعيم فاجنر، عليهم أن يتوجهوا إلى مقبرة بوروخوف سكوي في سانت بطرسبرغ، مسقط رأسه.
كانت تقارير إعلامية سابقة حول الجنازة، قد أشارت إلى أن مقابر أخرى في محيط المدينة تعد مواقع محتملة لدفن بريغوجين، الذي جرت مراسم دفنه محاطة بالسرية.
لم يتضح من البيان ما إذا كان بريغوجين قد تم دفنه بالفعل، أم أنه لم يتم دفنه بعد، وفقا لسكاي نيوز.
وقُتل بريغوجين الذي كان أحد المقربين من بوتين وأصبح "خائنا"، الأربعاء الماضي، بعد شهرين من إصدار أمر لقواته بإطاحة القيادة العسكرية الروسية، فيما اعتبره المراقبون أكبر تحدٍ لسلطة بوتين منذ وصوله إلى السلطة.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 351 جنيها.. أفضل تكييف هواء لصيف 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 56 جنيها.. أفضل سخان كهربائي في 2023تفاصيل
-
أحدث اتجاهات موضة الملابس الرياضية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأتفاصيل
-
أحدث صيحات الأحذية للنساء لصيف 2023.. بأسعار تبدأ من 159 جنيهاتفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الحذاء الرجالي 2023 يبدأ من 107 جنيهاتفاصيل
-
أفضل هدايا تناسب نساء ورجال برج العذراءتفاصيل
فيديو قد يعجبك: