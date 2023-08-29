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لبنان يمنع دخول مئات اللاجئين السوريين إلى أراضيه

04:08 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

لبنان

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بيروت -( د ب أ )

أكّد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية موريس سليم، اليوم الثلاثاء، أن وحدات الجيش تقوم بجهد لمواجهة ظاهرة النزوح السوري الجديد إلى لبنان عبر معابر غير شرعية.

وقال الوزير سليم خلال لقائه اليوم وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، إن "وحدات الجيش تمكنت في الأسابيع الأخيرة من منع دخول المئات من السوريين الى الأراضي اللبنانية من المعابر غير الشرعية".

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، جرى خلال اللقاء " تداول الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما موضوع النزوح السوري الجديد إلى لبنان الحاصل منذ ثلاثة أسابيع عبر معابر غير شرعية، وأهمية التنبه لهذا الأمر وردعه عبر مراقبة الحدود و التنسيق بين المؤسسات المعنية من أمنية وإدارية لضبط هذا الموضوع لأن لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من النزوح السوري".

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لبنان اللاجئين السوريين وزير الدفاع اللبناني موريس سليم

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