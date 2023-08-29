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BBC

يُعتقد أنها لقائد فاجنر.. تواجد أمني مكثف حول مقبرة سيرافيموفسكوي

03:03 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

قائد فاجنر

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(مصراوي)


عززت قوات الأمن الروسية تواجدها في محيط مقبرة سيرافيموفسكوي، التي يُعتقد أن قائد مجموعة فاجنر المسلحة الروسية، يفيجيني بريجوجين، سيتم دفنه فيها، مع تخصيص المدفنة للعسكريين الروس، وذلك حسبما ذكر شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلًا عن قنوات تليجرام محلية روسية.

وتضع الشرطة الروسية مدينة سان بطرسبرج تحت قبضة أمنية شديدة، مع إغلاق كل الطرق المؤدية إلى المدينة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين لن ينوي حضور جنازة قائد قوات فاجنر، يفجيني بريجوجين.

ولم يُحدد حتى الآن موعد أو مكان دفن قائد فاجنر الذي لقي حتفه هو و 9 آخرون جراء سقوط طائرة بريجوجين أثناء توجهها من مدينة سان بطرسبرج إلى موسكو

سوق مصراوى

قائد فاجنر مقبرة سيرافيموفسكوي مجموعة فاجنر يفيجيني بريجوجين

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