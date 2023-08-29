إعلان

BBC

الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة قائد فاجنر

01:35 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

بوتين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاجنر، يفجيني بريغوجين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بيسكوف إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريغوجين وحضور بوتين فيها "غير متوقع".

أكدت السلطات الروسية الأحد رسميًا مصرع رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يفجيني بريغوجين خلال حادث تحطم طائرة وقع شمال موسكو في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأعلنت اللجنة أنها حددت هوية جميع الضحايا العشرة الذين لقوا حتفهم في الحادث وأن بريغوجين من بين هؤلاء.

سوق مصراوى

بوتين جنازة قائد فاجنر قائد فاجنر

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الزيارة الأولى منذ 2018.. وزير خارجية بريطانيا يتوجه إلى الصين
محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رابط التقديم.. الحكومة توفر 10 آلاف فرصة عمل للشباب