الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة قائد فاجنر

وكالات

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء إن الرئيس فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة قائد قوات فاجنر، يفجيني بريغوجين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال بيسكوف إنه ليس لدى الكرملين أي معلومات عن جنازة بريغوجين وحضور بوتين فيها "غير متوقع".

أكدت السلطات الروسية الأحد رسميًا مصرع رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يفجيني بريغوجين خلال حادث تحطم طائرة وقع شمال موسكو في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأعلنت اللجنة أنها حددت هوية جميع الضحايا العشرة الذين لقوا حتفهم في الحادث وأن بريغوجين من بين هؤلاء.