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محكمة باكستانية تعلق حكما بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية فساد

12:08 م الثلاثاء 29 أغسطس 2023

عمران خان

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إسلام آباد - (بي بي سي)

قضت محكمة باكستانية بتعليق حكم بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان 3 سنوات في قضية فساد.

وأدين خان في وقت سابق من الشهر الجاري بإخفاء معلومات عن هدايا حصل عليها قبل أن يبيعها بـ600 ألف دولار

ورغم أن المحكمة العليا في إسلام أباد قد قضت اليوم بالإفراج عنه مقابل كفالة، لكنه من الغير المحتمل أن يطلق سراحه عنه اليوم.

ويسعى محامو خان إلى وقف أحكام حبسه في قضايا أخرى.

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