كوهين يدافع عن قرار الإعلان عن لقائه بوزيرة خارجية ليبيا

تل أبيب - (بي بي سي)

رد وزير الخارجية الاسرائيلي إيلي كوهين على الانتقادات التي أعقبت الكشف عن محادثاته مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

وكان الكشف عن الاجتماع الذي عقد في روما الأسبوع الماضي قد أدى تظاهرات غاضبة في مدن ليبية قبل أن يقرر رئيس حكومة طرابلس إقالة المنقوش

وأكد كوهين في تغريدة على استخدام وزارة الخارجية لأساليب سرية وعلنية لتعزيز العلاقات الخارجية.

وأشار الى أنه على الرغم من ردود الأفعال السريعة من المعارضين السياسيين، فإن الوزارة ملتزمة بمواصلة عملها.

ووفقًا للقناة 12، فقد انتقد مسؤولون في الموساد كشف وزارة الخارجية عن اللقاء، مشيرين إلى أنه قد أثر على العلاقات بين إسرائيل وليبيا.

بالإضافة إلى ذلك، أعربت الإدارة الأمريكية عن احتجاج شديد اللهجة تجاه إسرائيل، حسبما أفاد موقع والا.