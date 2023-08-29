إسرائيل تطلب تدخل الأمم المتحدة لتهدئة الوضع مع حزب الله اللبناني

تل أبيب - ( د ب أ )

قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف جالانت، "إن احتمال التصعيد العنيف على الحدود الشمالية لإسرائيل يتزايد، نتيجة الانتهاكات الصارخة من قبل حزب الله، المدعوم من إيران"، داعيا الأمم المتحدة إلى "أن تتحرك على الفور".

ووفق ما نشرته قناة " آي 24 نيوز" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال لقاء جمع جالانت بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في مقر المنظمة الدولية بنيويورك. وانضم إلى الاجتماع سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، ورئيس الأركان شاشار كاتس، والسكرتير العسكري العميد الجنرال جاي ماركيزانو.

وطبقا للقناة، أجرى الطرفان مناقشة إيجابية ومثمرة، ركزت على التهديدات المتزايدة لأمن إسرائيل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن جالانت آثار "التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل نتيجة الاستفزازات المستمرة والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها حزب الله بما في ذلك إقامة خيمة لحزب الله داخل الأراضي الإسرائيلية، وإقامة العشرات من المجمعات العسكرية على طول الحدود، وزيادة الدوريات وتواجد عناصر من حزب الله".

وشدد جالانت على الحاجة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري لتهدئة التوترات من خلال تعزيز سلطة "يونيفيل" في المنطقة، وضمان حرية تنقلها وتنفيذ ولايتها، مشيرا إلى أن "إسرائيل لن تتسامح مع التهديدات المتزايدة لأمن مواطنيها، وستعمل على النحو المطلوب في الدفاع عنهم".

وأعرب جالانت عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة لـ "مساهمته الشخصية واستثماره في حل قضية الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة".

وبحسب ما أوردته القناة، ناقش الطرفان التهديد الإيراني، مع التركيز على "طموحاتها النووية وتصدير الإرهاب والأسلحة" وشدد جالانت على الحالة اللبنانية كمثال على عواقب التمركز والدعم الإيراني.