إعلان

BBC

السلطات السعودية تقبض على مصري لتنكره في زي عباءة نسائية (فيديو)

10:11 م الإثنين 28 أغسطس 2023

القبض على مصري لتنكره في زي عباءة نسائية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:
أعلن الأمن العام السعودي، إلقاء القبض على مقيم مصري لتنكره في زي عباءة نسائية بمركز تجاري في محافظة الخبر.
وذكر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على موقع "إكس"، تويتر سابقا، أن "شرطة المنطقة الشرقية تضبط مقيمًا لتنكره بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر".


وأعلنت السلطات السعودية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقيم المصري المتنكر في زي عباءة نسائية.

سوق مصراوى

تنكر شخص عباءة نسائية ضبط متنكر الأمن السعودي

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

عاجل| الري: جولة مفاوضات سد النهضة بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف إثيوبيا