السلطات السعودية تقبض على مصري لتنكره في زي عباءة نسائية (فيديو)
وكالات:
أعلن الأمن العام السعودي، إلقاء القبض على مقيم مصري لتنكره في زي عباءة نسائية بمركز تجاري في محافظة الخبر.
وذكر الحساب الرسمي للأمن العام السعودي على موقع "إكس"، تويتر سابقا، أن "شرطة المنطقة الشرقية تضبط مقيمًا لتنكره بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر".
🎥 | شرطة المنطقة الشرقية تضبط مقيمًا لتنكره بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر pic.twitter.com/pDrnvlnMCC— الأمن العام (@security_gov) August 28, 2023
وأعلنت السلطات السعودية أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المقيم المصري المتنكر في زي عباءة نسائية.
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