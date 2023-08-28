الأزمة تتصاعد.. البرلمان الليبي يطالب بالتحقيق مع حكومة الدبيبة لتواصلها مع إسرائيل
وكالات:
طالب مجلس النواب الليبي، النائب العام بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد اللقاء بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
ودعا مجلس النواب الليبي، كل مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.
وأضاف مجلس النواب الليبي، أنه لا شرعية لحكومة الدبيبة والثقة مسحوبة منها سابقا.
وأوقف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، في وقت متأخر أمس الأحد، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًا، وقرر إحالتها إلى التحقيق أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل وعضوية: وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
سوق مصراوى
-
بقسط يبدأ من 351 جنيها.. أفضل تكييف هواء لصيف 2023تفاصيل
-
بقسط يبدأ من 56 جنيها.. أفضل سخان كهربائي في 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات موضة الحذاء الرجالي 2023 يبدأ من 107 جنيهاتفاصيل
-
بخصم حتى 69%.. أفضل الأدوات المدرسية تبدأ من 5 جنيهاتتفاصيل
-
أفضل وأقوى مزيلات العرق للنساء لصيف 2023 بخصم حتى 31%تفاصيل
-
أفضل هدايا تناسب نساء ورجال برج العذراءتفاصيل
فيديو قد يعجبك: