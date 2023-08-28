الأزمة تتصاعد.. البرلمان الليبي يطالب بالتحقيق مع حكومة الدبيبة لتواصلها مع إسرائيل

وكالات:

طالب مجلس النواب الليبي، النائب العام بالتحقيق مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد اللقاء بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

ودعا مجلس النواب الليبي، كل مؤسسات الدولة إلى عدم تنفيذ تعليمات حكومة الدبيبة، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأضاف مجلس النواب الليبي، أنه لا شرعية لحكومة الدبيبة والثقة مسحوبة منها سابقا.

وأوقف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، في وقت متأخر أمس الأحد، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًا، وقرر إحالتها إلى التحقيق أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل وعضوية: وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.