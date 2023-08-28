لقاء كوهين والمنقوش.. واشنطن توجه رسالة شديدة اللهجة لإسرائيل بسبب ليبيا

وكالات:

وجهت الإدارة الأمريكية، رسالة شديدة اللهجة إلى إسرائيل، لكشفها عن اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية إيلي كوهين، ووزيرة خارجية حكومة الوحدة الليبية المقالة مؤخرا، نجلاء المنقوش، قبل أيام، في إيطاليا.

وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون في تصريحات لموقع والا العبري، إن إدارة الرئيس جو بايدن عملت طوال العامين الماضيين على تعزيز انضمام ليبيا إلى اتفاقات التطبيع، ما يجعل نشر التفاصيل عن الاجتماع يضر بهذه الجهود "بشكل خطير".

ويشعر الأمريكيون بالقلق من أن الكشف الرسمي من قبل إسرائيل عن الاجتماع، والأحداث المترتبة عليه، سيخلق تأثيرا مخيفا للدول الأخرى للانضمام إلى عمليات التطبيع.

وأكد مسؤول أمريكي، أن الكشف عن اللقاء بين كوهين والمنقوش "قتل" قناة المحادثات مع ليبيا، وجعل جهود تعزيز التطبيع مع الدول الأخرى أكثر صعوبة بكثير.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون، أن إدارة بايدن فوجئت بإعلان وزير الخارجية الإسرائيلي عن اللقاء "السري" مع المنقوش.

وزعم مسؤولون أمريكيون أنه بعد إعلان كوهين، أصيب الليبيون بفزع.

وكانت وسائل إعلام ليبية، أكدت أن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قرر إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

وأوقف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، في وقت متأخر أمس الأحد، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًا، وقرر إحالتها إلى التحقيق أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل وعضوية: وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.