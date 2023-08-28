أردوغان يعتزم لقاء بوتين الأسبوع المقبل لبحث إحياء اتفاق الحبوب

أنقرة - (د ب أ):

من المتوقع أن يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في روسيا الأسبوع المقبل لبحث إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ، حسبما أفادت مصادر مطلعة .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين ، أن أردوغان سيتوجه على الأرجح إلى روسيا يوم الثامن من سبتمبر المقبل ، قبل أن يسافر إلى الهند لحضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي .

ورفضت الرئاسة التركية التعقيب على ذلك لبلومبرج.

ويرغب الرئيس التركي في استئناف الاتفاق ، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود وانسحبت روسيا منه الشهر الماضي. ومنذ ذلك الحين حدث اضطراب في أسعار القمح العالمية ، وخاصة بعد أن استهدفت روسيا البنية التحتية لصادرات المحاصيل بالمسيرات.

يذكر أن بوتين وأردوغان قد أبقيا على اتصالات مكثفة بينهما عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وبحسب الموقع الالكتروني للكرملين أجريا عشر محادثات هاتفية على الأقل حتى الآن هذا العام ، وكذلك مؤتمرا عبر الفيديو بمناسبة تسليم الوقود النووي الروسي لمحطة أكويو للطاقة النووية التركية في أبريل الماضي.

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أكد اليوم الاثنين، أن بوتين و أردوغان سيعقدان اجتماعا قريبا، لكنه رفض تحديد مكان وزمان عقد الاجتماع على نحو الدقة.

وقال بيسكوف، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان بإمكان الرئيسين الاجتماع في روسيا، "سيعقد [الرئيسان] الاجتماع قريبا، وسنصدر إعلانا رسميا في الوقت المناسب"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

ورفض المتحدث باسم الرئاسة الروسية الإدلاء بالمزيد من التفاصيل، مضيفا أن "هناك اتفاقيات معينة بشأن موعد الإعلان، ونحن ملتزمون بهذه الاتفاقيات"