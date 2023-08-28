انتقدت "الطلاب المحمديين".. إغلاق مدرسة في الهند بسبب معلمة أمرت الطلاب بصفع تلميذ مسلم (فيديو)

(مصراوي)

أمرت مدرسة في الهند بإغلاق أبوابها بعد تداول مقطع فيديو لمعلمة تطلب من الطلاب صفع زميل مسلم لهم يوم الخميس الماضي، وذلك حسبما ذكرت لشبكة "سي إن إن 18".

وظهرت المعلمة المتهمة، وهي أيضًا مديرة مدرسة نيها العامة في مدينة مظفر نجار بولاية أوتار براديش شمال الهند، وهي تطلب من الطلاب صفع صبي مسلم يبلغ من العمر 7 سنوات، بحجة عدم حفظه لجدول الضرب. وظهر الطالب المسلم في الفيديو يبكي بينما يتناوب زملاؤه على صفعه مع سماع المعلمة وهي تطلب من الطلاب أن يصفعوا الصبي "بشكل صحيح".

وبررت المعلمة ضرب الطلاب للطفل بأنها قعيدة ولا تستطيع الحركة لذلك طلبت من الطلاب الآخرين صفع الصبي بدلًا عنها، وذلك بحسب ما أفادت المعلمة لشرطة مظفرنجار التي ذكرت أن المعلمة قالت إن أمهات "الطلاب المحمديين" حين لا يهتمون بدراسة أبنائهن يتسبب ذلك في إفساد أداء الطلاب.

ومن المنتظر أن يتم نقل الأطفال الذين يدرسون في مدرسة نيها العامة إلى المدارس القريبة، ويأتي ذلك بينما عقد والد الطالب المسلم اتفاق مع إدارة المدرسة يقضي بموجبه أن يسحب ابنه من المدرسة وإعادة رسومه الدراسية مقابل ألا يقدم والد التلميذ شكوى لدى الشرطة ضد المدرسة، وذلك حسبما صرح والد الطفل لصحيفة "إنديا توداي"

وكانت شرطة مظفرناجار أصدرت بيانًا عقب يوم واحد بعد الحادثة قالت فيه إنه تم تسجيل التهم ضد المعلمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل الشرطة.