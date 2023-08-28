مسؤولون فرنسيون يدافعون عن قرار باريس حظر ارتداء العباءة في المدارس

باريس - (بي بي سي)

دافع أعضاء في الحكومة الفرنسية عن قرار باريس حظر ارتداء العباءة في المدارس في البلاد واصفين القرار بأنه يمثل استجابة لضرورة الاتحاد في مواجهة "هجوم سياسي"،

وقال وزير التربية الوطنية غابرييل أتال خلال مؤتمر صحافي بمناسبة العودة إلى المدارس إن المسألة تتعلق "بتشكيل جبهة موحدة" في مواجهة الهجمات التي تستهدف العلمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية "إنه هجوم سياسي، إنها إشارة سياسية"، مستنكرا ما وصفه بأنه شكل من أشكال "التبشير" من خلال ارتداء العباءة.

وكان الوزير قد أعلن مساء الأحد منع العباءة في المدارس استجابة لمطلب مدراء المدارس الذين طالبوا بإصدار توجيهات واضحة حول هذا الموضوع المثير للجدل.

وورد في مذكرة صادرة من أجهزة الدولة أن انتهاكات العلمانية في تزايد كبير منذ جريمة قتل المدرّس صامويل باتي في 2020، وأنها زادت بنسبة 120 بالمئة بين العامين الدراسيين2021-2022 و2022-2023.