تعطل أنظمة المراقبة الجوية في جميع أنحاء بريطانيا
(وكالات)
تعرضت أنظمة المراقبة الجوية في المملكة البريطانية المتحدة، اليوم الاثنين لعطل في مختلف أنحاء المملكة وذلك بحسبما أفادت شركات الطيران لصحيفة "سكاي نيوز" البريطانية. أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.
وأُخبر ركاب شركات طيران أخرى خارج المملكة المتحدة بأنه سيتم تأجيل رحلتهم بسبب عطل أصاب شبكة مراقبة الحركة الجوية.
وقال مراقبو الحركة الجوية الوطنية، في بيان: "نواجه حاليا مشكلة فنية وقمنا بتطبيق قيود على تدفق حركة المرور للحفاظ على السلامة. ويعمل المهندسون على العثور على العطل وإصلاحه". وأضاف البيان "نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه هذا العطل".
ونشرت صفحة شركة الطيران "لوجنير" على منصة "إكس"، المعروف سابقا باسم "تويتر" أن الشبكة على مستوى أنظمة الكمبيوتر الخاصة بمراقبة الحركة الجوية في المملكة المتحدة تعرضت لعطل هذا الصباح".
وأضافت الشركة : "الرحلات الجوية بين الشمال والجنوب والرحلات الدولية قد تكون عرضة للتأخير".
وتابعت: "إذا كنت تسافر معنا اليوم، يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول رحلتك قبل التوجه إلى المطار".
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