إيران تدعو واشنطن لمغادرة سوريا في أسرع وقت

طهران - (د ب أ)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران هي حاملة راية الحرب ضد الإرهاب وتعتبر من أكبر ضحاياه في العالم.

وأضاف كنعاني، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الاثنين، أن اليوم يصادف اليوم الوطني لمكافحة الإرهاب ملفتا أن هناك عدد قليل من الحكومات في العالم فقدت ما فقدته إيران من مسؤوليها وشعبها ضحية للإرهاب، بحسب وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية (إرنا).

وأكد كنعاني أن إيران تحمل راية مكافحة الإرهاب وهي من أكبر ضحايا الإرهاب في العالم.

وفيما يتعلق بالتحركات العسكرية الأمريكية، أكد كنعاني أن التواجد العسكري الأمريكي في سوريا وفي المنطقة غير قانوني.

وأضاف كنعاني أن الحكومة السورية تريد أن تخرج القوات العسكرية الأمريكية من هذا البلد في أسرع وقت ممكن، لأن هذه القوات هي عامل في استمرار عدم الاستقرار وانعدام الأمن.

وقال كنعاني إن أمريكا يجب أن تغادر سوریا في أسرع وقت ممكن بناء على القوانين الدولية و طلب الحكومة السورية.

وأضاف كنعاني أن تواجد القوات الأمريكية في العراق غير قانوني ويخل بالنظام والاستقرار.