بعد لقاء نجلاء المنقوش وكوهين.. ماذا حدث في واقعة الوزيرة الليبية؟

(مصراوي):

جدل دائر في ليبيا ووقفات في عاصمتها طرابلس على أعقاب واقعة لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بنظيرها الاسرائيلي إيلي كوهين.

الأمر احتدم بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن لقاء جمع كوهين والمنقوش في روما خلال الأسبوع الماضي، لبحث إمكانية التعاون وبناء علاقات بين البلدين.

وقف الوزيرة الليبية احتياطيًا

الاعتراضات الشديدة على لقاء المنقوش وكوهين صدر على أثرها قرار من رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، في وقت متأخر أمس الأحد، بوقف العمل احتياطيًا لوزيرة خارجيته نجلاء المنقوش، وقرر إحالتها إلى التحقيق أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل وعضوية: وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

الوزير الاسرائيلي يتحدث لوسائل إعلام

وكشف الوزير الاسرئيلي إيلي كوهين، في بيان نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل اللقاء الذي جمعه بنظيره الليبية في روما، بتوسط من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قائلاً:" تحدثت مع الوزيرة الليبية عن أهمية الحفاظ على التراث اليهودي وتطوير العلاقات بين البلدين".

ونقلت قناة "أي نيوز 24" الإسرائيلية، عن كوهين قول:"الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا، مشيرًا إلى أن حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وإمكانيات هائلة لدولة إسرائيل".

في طرابلس، اندلعت مظاهرات امتدت لعدة مدن ليبية تنديدًا باللقاء واحتجاجًا على "محاولة تطبيع العلاقات مع إسرائيل" وأحرق المتظاهرون إطارات السيارات وأغلقوا الطرقات في العاصمة الليبية طرابلس.

ولوح المتظاهرون بأعلام فلسطين، وامتدت الاحتجاجات على لقاء المنقوش وكوهين إلى مدن مصراته والرجبان والقره بوللي، للمطالبة بإسقاط الحكومة الليبية بعد لقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي.

مظاهرات في العاصمة طرابلس ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني#ليبيا pic.twitter.com/6l1REyOvrB — جبين المجد الإخبارية (@Yrthjj2a13zVMd5) August 27, 2023

المنقوش تنفي

بدورها، نفت وزارة الخارجية الليبية صحة الأنباء الواردة في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن عقد لقاء رسمي جمع بين المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية الليبية رفضت عقد لقاءات مع أي ممثل للكيان الإسرائيلي بحسب نهج حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والمواقف الراسخة في وجدان الشعب الليبي.

يشار إلى أن القانون الليبي رقم 62 لسنة 1957 يعاقب بالسجن لفترة تتراوح ما بين 3 و9 سنوات كل من يتعامل مع إسرائيل، كما لا تعترف ليبيا بإسرائيل وتؤيد إقامة دولة فلسطينية.