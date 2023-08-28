"العربية": إقالة وزيرة الخارجية الليبية وسط أنباء عن مغادرتها للبلاد
وكالات
أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قرر إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.
ونقلت فضائية "العربية" عن مصدر ليبي، قوله، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد.
هذا وأوقف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، في وقت متأخر أمس الأحد، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًا، وقرر إحالتها إلى التحقيق أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل وعضوية: وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.
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