إعلان

BBC

"العربية": إقالة وزيرة الخارجية الليبية وسط أنباء عن مغادرتها للبلاد

02:15 م الإثنين 28 أغسطس 2023

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة قرر إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في العاصمة الإيطالية روما.

ونقلت فضائية "العربية" عن مصدر ليبي، قوله، إن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش غادرت البلاد.

هذا وأوقف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة، في وقت متأخر أمس الأحد، وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيًا، وقرر إحالتها إلى التحقيق أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل وعضوية: وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، وذلك على خلفية لقاءها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

سوق مصراوى

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عبد الحميد الدبيبة ليبيا

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

هل رفعت التموين الدعم عن الأرز من البطاقات؟.. متحدث الوزارة يحسم الجدل