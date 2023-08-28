الطيران الحربي الإسرائيلي يخرج مطار حلب الدولي عن الخدمة

دمشق - (د ب أ)

خرج مطار حلب الدولي شمالي سوريا عن الخدمة جراء استهدافه من قبل طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الاثنين، للمرة الثالثة خلال العام الجاري.

وقال مصدر عسكري بوزارة الدفاع السورية في بيان، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه إنه في "حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي، وأدى العدوان إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".

وقال سكان في مدينة حلب إنهم "سمعوا صوت دوي انفجار في جنوب شرق مدينة حلب دون معرفتهم مكان حدوثه".

وأضاف السكان لـ (د.ب.أ ) أن "أصوات القصف والانفجارات خلال يوم أمس كانت تسمع في محيط مدينة حلب جراء المواجهات بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة السورية في مناطق ريف حلب الشمالي والغربي".

ويعتبر القصف الاسرائيلي هو الرابع والعشرين خلال العام الجاري وهو الثاني في أقل من أسبوع، حيث شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات الثلاثاء الماضي على مواقع جنوب العاصمة دمشق.

وشن الطيران الاسرائيلي مئات الغارات على الأراضي السورية منذ اندلاع الأزمة السورية منتصف مارس عام 2011 طال أغلبها مناطق محيط العاصمة السورية دمشق وراح ضحيتها مئات القتلى والجرحى من مدنيين وعسكريين.