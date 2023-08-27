أوكرانيا: ثاني سفينة تبحر من ميناء أوديسا تصل إلى رومانيا

كييف - (د ب أ):

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن سفينة ترفع علم ليبيريا وكانت ثاني سفينة تبحر من ميناء أوديسا منذ انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، وصلت المياه الرومانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن زيلينسكي قوله على موقع "اكس" للتواصل الاجتماعي تويتر سابقا إن السفينة "بريموس" التي تشغلها سنغافورة أبحرت بنجاح عبر الممر المؤقت الذي أقامته أوكرانيا في البحر الأسود.

وأقامت كييف ممر الشحن بعد انهيار اتفاقية تصدير الحبوب مع روسيا فى يوليو ، التي تم التوصل إليها في عام 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، لكي تستأنف أوكرانيا شحناتها من الحبوب.