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BBC

روسيا: اعتراض طائرة مسيرة أمريكية للمرة الثانية هذا الشهر

11:14 م الأحد 27 أغسطس 2023

أرشيفية

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موسكو - (د ب أ):
أرسلت روسيا مجددا طائرة مقاتلة فوق البحر الأسود من أجل اعتراض طائرة مسيرة أمريكية للاستطلاع، حسبما قالت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الأحد.
وقالت الوزارة إن أنظمة المراقبة رصدت هدفا يتحرك صوب المجال الجوي الروسي. ونتيجة لذلك، تم نشر طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-30 لتحديد الهدف.
وقالت موسكو إن الطائرة المسيرة "ريبر" ابتعدت خلال العملية، كما عادت الطائرة المقاتلة إلى القاعدة.
ولم يصدر تعليق فوري من واشنطن.
وبعد حوادث سابقة فوق البحر الأسود، شددت الولايات المتحدة على أن طائراتها المسيرة الخاصة بالاستطلاع كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.
وأبلغت روسيا عن وضع مشابه مع طائرة مسيرة "ريبر" فوق البحر الأسود مطلع أغسطس الجاري.
وفي مارس، اصطدمت طائرة مسيرة عسكرية أمريكية مع طائرة مقاتلة روسية في المجال الجوي الدولي فوق البحر وتحطمت. وحملت الولايات المتحدة مسؤولية ذلك على "الأعمال غير الآمنة وغير المهنية" للجانب الروسي.

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