مصدر قريب من الرئاسي الليبي ينفي علم المجلس بلقاء المنقوش مع كوهين

طرابلس/تل أبيب - (د ب ا):

نفى مصدر قريب من المجلس الرئاسي الليبي لبوابة الوسط، الإخبارية الليبية مساء اليوم الأحد، علم المجلس باجتماع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت مساء اليوم الأحد عن أول اجتماع بين وزيرها إيلي كوهين مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، بهدف دراسة إمكانيات التعاون وبناء علاقات بين البلدين والحفاظ على التراث اليهودي الليبي.

وقال كوهين وفقا للبيان الصادر عن وزارته إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".

وأضاف أن "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وامكانيات هائلة لدولة إسرائيل"، بحسب قناة"أي نيوز 24" الإٍخبارية الإسرائيلية.

وتابع كوهين أنه "تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضا حول أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد".

وأعرب كوهين عن شكره لوزير الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني على استضافته الاجتماع في روما.

وأضاف أن وزارته "تعمل أمام مجموعة من الدول في الشرق الأوسط، أفريقيا وآسيا بهدف توسيع دائرة السلام والتطبيع مع إسرائيل.