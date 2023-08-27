ولاية فلوريدا تستعد لإعصار يتشكل في خليج المكسيك
واشنطن - (د ب أ):
تستعد فلوريدا إلى إعصار سيضرب الولاية الأمريكية الأربعاء على أقرب تقدير، حيث تتشكل عاصفة تعبر خليج المكسيك، وسط توقعات بجلبها أمطارا غزيزة تتحول إلى فيضانات إلى كوبا والمكسيك وجنوب شرق الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يصل النظام الجوي، الذي لا يزال منخفضا مداريا، إلى قوة إعصار بحلول الثلاثاء المقبل، حيث يتحرك شمالا من منطقة قريبة من شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن حاكم فلوريدا رون دسانتيس حث السكان على الاستعداد، معلنا حالة طوارئ في 33 مقاطعة معظمها على طول ساحل الولاية على الخليج.
ومن المتوقع أن تصل سرعة رياح إيداليا، المتوقع أن يُسمى بها الإعصار، إلى 90 ميلا على الأقل في الساعة (145 كيلومترا في الساعة) قبل أن تضرب اليابسة في وقت مبكر من الأربعاء المقبل، ما يجعله إعصارا من الدرجة الثانية على مقياس سافير سيمبسون المؤلف من خمس درجات، حسبما توقع إريك بلاك، المتخصص في الأعاصير بالمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.
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