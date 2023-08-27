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BBC

تهديد للإمدادات العالمية.. الهند تفرض قيود إضافية على تصدير الأرز

08:22 م الأحد 27 أغسطس 2023

تصدير الأرز الأبيض

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نيودلهي - (د ب أ):
فرضت الهند، أكبر مصدر للأرز في العالم، المزيد من القيود على تصدير هذه الحبوب، في خطوة من المرجح أن تحد أكثر الإمدادات العالمية لسلعة الغذاء الأساسية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان لوزارة التجارة الهندية قوله إن الحكومة ستحدد حدا أدنى للسعر يبلغ 1200 دولار لطن صادرات الأرز البسمتي.
وقالت الحكومة اليوم الأحد إن ذلك سيمنع بعض التجار من محاولة تهريب الأرز غير البسمتي، المحظور للتصدير، عبر حجبه عن أعين الجمارك بأنه من الصنف العطري الأكثر تكلفة.
وتأتي الخطوة الأخيرة بعد فرض ضريبة تصدير نسبتها 20% على الأرز المسلوق يوم الجمعة الماضي، ما يؤكد تقريرا سابقا لبلومبرج.
وتقوم الآن الهند، التي بلغت حصتها حوالي 40% من تجارة الأرز العالمية العام الماضي، إما بفرض حظر أو وضع بعض القيود على صادرات كل أصناف الأرز.
وقفزت أسعار الأرز الآسيوي لأعلى مستوياتها في نحو 15 عاما في وقت سابق من هذا الشهر، ويمكن أن تقفز أكثر، ما يزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.

سوق مصراوى

الهند تصدير الأرز الإمدادات العالمية

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