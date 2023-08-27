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BBC

تقارير: وزير خارجية إسرائيل يلتقي ووزير خارجية حكومة الوحدة الليبية في إيطاليا سرا

06:51 م الأحد 27 أغسطس 2023

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

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وكالات:
ذكرت قناة 12 العبرية، أن وزير الخارجية إيلي كوهين، التقى وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، الأسبوع الماضي، في إيطاليا لبحث التعاون الثنائي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن وزير الخارجية كوهين، إن "اللقاء التاريخي" مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الليبية هو خطوة أولى في العلاقة بين البلدين.
وأضاف أن "حجم ليبيا وموقعها الاستراتيجي يمنح العلاقات معها أهمية عظيمة وامكانيات هائلة لإسرائيل".
وتابع كوهين أنه تحدث مع وزيرة الخارجية حول الامكانيات الكبيرة للبلدين من العلاقات بينهما، وأيضا أهمية الحفاظ على تراث يهود ليبيا والذي يشمل ترميم كنس ومقابر يهودية في البلاد.

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إيلي كوهين الخارجية الاسرائيلية

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