التعاون الإسلامي تدعو إلى مضاعفة الجهود لعودة لاجئي الروهينجا لوطنهم

الرياض - ( د ب أ )

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتهيئة الظروف المواتية لعودة لاجئي الروهينجا إلى وطنهم في ميانمار.

وأكّدت المنظمة، في بيان صحفي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم ، " وقوفها إلى جانب الضحايا والناجين من مسلمي الروهينجا"، مجددة" التزامها بالسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبها جيش ميانمار، وخاصة في محكمة العدل الدولية".

وأعربت المنظمة، بمناسبة الذكرى السنوية السادسة للإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينجا، عن امتنانها لحكومة وشعب بنجلاديش لتوفير المأوى والإغاثة الإنسانية، مقدرةً الدعم الذي تقدمه العديد من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للاجئين.

وأكدت عزمها الراسخ على دعم مسلمي الروهينجا، داعيةً المجتمع الدولي إلى تجديد التزامه بالجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للاجئين الروهينجا إلى وطنهم في ميانمار.

كما دعت المنظمة " المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتوفير المساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لأبناء شعب الروهينجا النازحين في مخيمات اللاجئين في ضوء الانخفاض الكبير في التمويل الذي أدّى إلى خفض المساعدات الغذائية".