وزير الخارجية اليوناني يعتزم زيارة تركيا

أنقرة - (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية اليوناني، يورجوس يرابيتريتيس، زيارة تركيا في الخامس من سبتمبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، أن يرابيتريتيس سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا يلتقي فيها نظيره، هاكان فيدان.

وأضاف البيان أن الوزيرين سيناقشان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.