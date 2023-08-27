إعلان

BBC

وزير الخارجية اليوناني يعتزم زيارة تركيا

04:27 م الأحد 27 أغسطس 2023

يورجوس يرابيتريتيس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

أنقرة - (د ب أ)

يعتزم وزير الخارجية اليوناني، يورجوس يرابيتريتيس، زيارة تركيا في الخامس من سبتمبر المقبل، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، أن يرابيتريتيس سيقوم بزيارة عمل إلى تركيا يلتقي فيها نظيره، هاكان فيدان.

وأضاف البيان أن الوزيرين سيناقشان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

سوق مصراوى

يورجوس يرابيتريتيس تركيا وزير الخارجية اليوناني

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

ماذا يعني ردّ الاعتبار لـ "هشام طلعت مصطفى" بقضية مقتل سوزان تميم؟.