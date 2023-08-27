مظاهرات لإخراج القوات الفرنسية.. توتر في محيط سفارة باريس في النيجر

كتبت- سلمى سمير:

قامت السلطات العسكرية في النيجر، اليوم الأحد بإرسال قوات أمنية مشددة إلى محيط السفارة الفرنسية في نيامي مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحها قادة الانقلاب للسفير الفرنسي لمغادرة البلاد

وشهد محيط السفارة الفرنسية في النيجر حالة توتر شديد حيث طوقت قوات من الجيش والشرطة محيط السفارة وسط دعوات أنصار المجلس العسكري للتوجه إلى مقر السفارة التي تعرضت لهجوم سابقًا عقب الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وإنزال العلم الفرنسي من أعلى المبنى ورفع العلم الروسي عوضا عنه، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "سكاي نيوز عربية".

وطلب المجلس العسكري النيجري سابقا من السفير الفرنسي، سيلفان إيت، بمغادرة البلاد خلال مدة 48 ساعة مهددا باستخدام القوة في حال لم يغار النيجر على الفور. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري مخاطبًا السفير الفرنسي بلغة تهكم "من أنت حتى ترفض مغادرة البلاد؟".

ويأتي هذا الرد بعد رفض فرنسا يوم الجمعة مطالب المجلس العسكري، بمغادرة سفيرها لدى نيامي، قائلة "إن الانقلابيين لا يملكون الأهلية لتقديم مثل هذا الطلب"، معتبرة أن وحدها السلطات الشرعية في البلاد هي من يمكنها تقديم مثل هذا الطلب.