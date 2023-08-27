روسيا تؤكد مقتل قائد فاجنر.. لماذا تأخر الإعلان عن مصرع بريغوجين؟

كتب- محمد صفوت:

منذ الأربعاء الماضي يحيط الغموض بحادث مقتل عددًا من قادة مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، جراء تحطم طائرة فوق منطقة تفير شمالي العاصمة الروسية موسكو، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث الذي أدى لمقتل قائد فاجنر يفغيني بريغوجين، بعد 60 يومًا على تمرده على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كشفت لجنة التحقيق الروسية الحكومية اليوم الأحد عن نتائج الفحوص الجينية التي أجرتها على جثث قتلى حادث تحطم المروحية التي كانت تقل عددًا من قادة مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يوم الأربعاء الماضي الموافق 23 أغسطس الجاري.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد أن الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم، وبينهم قائد فاجنر يفجيني بريغوجين.

وقبل يومين، أوضحت اللجنة في بيان أن الفحوص الجينية الجزيئية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تمّ انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم بريغوجين، قبل أن تؤكدها اليوم الأحد.

بعد يوم واحد من الحادث، كشفت مصادر روسية أنه تم التعرف على جثة قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة في مشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاجنر ومؤسسها.

الجمعة الماضية، كشفت اللجنة عثورها على الصندوقين الأسودين وجثث 10 قتلى جراء تحطم طائرة بريغوجين، مشيرة إلى أنها ستجري الفحوصات الجينية من أجل تحديد هوياتهم، وقالت إنها استحوذت على العناصر والوثائق المهمة لتحديد ملابسات تحطم المروحية.

وقالت المصادر الروسية إنه تم التعرف على جثة يفجيني بريغوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاجنر، عبر علامة افتقاده لأحد الأصابع، لكن ما زال غير معروف ما إذا كان تم استجماع كل الأدلة الكافية للتعرف على جثته قائد المجموعة بحسب صحيفة "التليجراف".

واستنادًا إلى العلامات "غير المباشرة"، أكد خبراء بأن بريجوجين من بين الضحايا على أن يتم تحديد الأمر بدقة عبر فحص الحمض النووي.

وأكدت السلطات الروسية اليوم الأحد رسميًا مصرع قائد مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين خلال حادث تحطم طائرته الذي وقع يوم الأربعاء الماضي شمالي موسكو.

وأعلنت اللجنة أنها حددت هوية جميع الضحايا العشرة الذين لقوا حتفهم في الحادث وأن بريغوجين من بين هؤلاء.

وكان مع بريغوجين على متن الرحلة 6 من مرافقيه، بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص هم الطيار ومساعده ومضيفة.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية كشفت يوم الأربعاء الماضي عن أسماء ركاب الرحلة المنكوبة وهم "قائد فاجنر يفجيني بريغوجين، ومؤسس مجموعة فاجنر دميتري أوتكين، ويفجيني ماكاريان، وسيرجي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف" فضلاً عن طاقم الطائرة المكون من 3 أشخاص، هم قائد الطائرة ليفشين أليكسي، ومساعده كريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.