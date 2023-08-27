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حماس: تهديدات نتنياهو باغتيال قادة المقاومة ستواجه بقوة وحزم

02:49 م الأحد 27 أغسطس 2023

حركة حماس

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غزة - ( د ب أ )

أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة".

وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية ، إن "أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم"، مضيفة "إن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأضافت أن "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".

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حركة حماس نتنياهو اغتيال قادة المقاومة بنيامين نتنياهو الشيخ صالح العاروري

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