حماس: تهديدات نتنياهو باغتيال قادة المقاومة ستواجه بقوة وحزم
غزة - ( د ب أ )
أكدت حركة حماس، اليوم الأحد، أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ "اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء، لم ولن تنجح في إضعاف المقاومة".
وقالت حماس، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة "شهاب" للأنباء الفلسطينية ، إن "أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم"، مضيفة "إن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".
وأضافت أن "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".
سوق مصراوى
-
عروض أمازون برايم.. خصم 50% على المستلزمات المدرسيةتفاصيل
-
ديجيتال وعادية.. أفضل آلة حاسبة بالأسعار والمواصفات قبل العام الدراسيتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 35 جنيها أفضل غسالات نصف اوتوماتيك واوتوماتيكتفاصيل
-
أخف وألذ "بان كيك" حلو بدون بيض في 10 دقائقتفاصيل
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: