حكم الشرع في قراءة الحائض للقرآن ومسكها للمصحف؟.. أمين الفتوى يوضح

كتب-محمد قادوس:

تلقي الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من متصلة تقول،" ولادي بيروحوا الكتاب لحفظ القرآن الكريم، وأحيانا بيكون عليا العذر الشرعي، فبلبس جوانتي وبحفظهم السورة اللي عليهم، فهل هذا حرام.. وهل ختم القران يشفع للعبد يوم القيامة؟

في رده، قال أمين الفتوى الأفضل هو وضع المصحف الشريف على حامل، وتقليب الصفحات بأي شيء، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخرجها من أي خلاف.

وأضاف الورداني خلال برنامج" ولا تعسروا"، المذاع عبر القناة،" الاولي المصرية الأولى"، إن ختم القرآن الكريم سواء عن طريق الحفظ أو القراءة يكون شفيعًا لصاحبه يوم القيامة، ويكون لها كرامة عند الله.

وطالب امين الفتوى من السائلة أن تدعوا له عند كل ختمة من القران الكريم.

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