بعد 4 أيام من تحطم طائرته.. روسيا تؤكد رسميًا مصرع قائد فاجنر
موسكو - (د ب أ)
أكدت السلطات الروسية اليوم الأحد رسميا مصرع رئيس مجموعة فاجنر الروسية الخاصة يفجيني بريغوجين خلال حادث تحطم طائرة وقع شمال موسكو في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.
جاء ذلك وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس استنادًا إلى لجنة التحقيق الروسية الحكومية.
وأعلنت اللجنة أنها حددت هوية جميع الضحايا العشرة الذين لقوا حتفهم في الحادث وأن بريغوجين من بين هؤلاء.
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