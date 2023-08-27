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روسيا تعلن إحباط هجوم مسيرات أوكرانية على منطقتي بريانسك وكورسك

12:09 م الأحد 27 أغسطس 2023

روسيا

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موسكو - (د ب أ)

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن نظام كييف قام ليل الأحد بمحاولات لشن هجمات على أهداف روسية باستخدام طائرتين مسيرتين، لكن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرتهما في منطقتي بريانسك وكورسك.

وقال البيان "في ليل 27 أغسطس وفي الصباح، قام نظام كييف بمحاولة أخرى لشن هجمات إرهابية على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام طائرات مسيرة"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أن "قوات الدفاع الجوي الروسية رصدت طائرتين مسيرتين ودمرتهما فوق أراضي منطقتي بريانسك وكورسك".

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