وفاة وإصابة العشرات جراء انفجارين بمحطة للغاز الطبيعي في رومانيا
بوخارست - (د ب أ)
لقى شخص على الأقل حتفه وأصيب العشرات إثر وقوع انفجارين في محطة تزود بالغاز الطبيعي بالقرب من العاصمة الرومانية بوخارست.
وقالت وزارة الداخلية الرومانية صباح اليوم الأحد إن 57 شخصا أصيبوا، وصٌنفت حالة بعضهم على أنها خطيرة، في الانفجارات التي وقعت مساء أمس السبت في قرية سريفيدا، على بعد 20 كيلومترا شمال غرب بوخارست.
وأضافت الوزارة أن من لقى حتفه حتى الآن توفى بسبب أزمة قلبية وليس بسبب حروق. ومن بين المصابين 39 رجل إطفاء واثنان من رجال الشرطة واثنان من قوات الدرك.
وتمكنت قوات الإطفاء من إخماد الحريق الذي اندلع في المحطة خلال الليل.
ولم يعرف على الفور سبب اندلاع الحريق. وقد فتح مكتب الادعاء الروماني تحقيقا في الحادث.
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