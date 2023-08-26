رئيس نيجيريا: الحرب ليست مثالية للمنطقة لكن الدفاع عن الديمقراطية أمر مقدس

وكالات

قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو، اليوم السبت، إن الحرب ليست مثالية لمنطقة غرب إفريقيا لكن الدفاع عن الديمقراطية أمر مقدس، في إشارة إلى احتمالية تدخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عسكريًا في النيجر.

وأكد تينوبو، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للإيكواس، على أن المجموعة ستبذل قصارى جهدها لتسوية القضية في النيجر سلميًا من خلال الاستفادة من الأدوات الدبلوماسية.

ووضع رئيس أركان القوات المسلحة الجديد في النيجر القوات المسلحة في حالة تأهب قصوى اليوم السبت تحسبا لهجوم محتمل.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان هيئة رؤساء الدول والحكومات، وهي فرع من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، أنها ستنظر في استخدام القوة إذا لم تتم استعادة النظام الدستوري في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وفي بيان صدر اليوم السبت، نفى رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر أليو توراي التقارير التي تفيد بأن المنظمة أعلنت الحرب على النيجر ووصفها بأنها "تحريف".