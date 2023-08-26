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BBC

الخرطوم: تصريحات السفير الأمريكي بشأن "طرفين متحاربين" في البلاد لم تحترم الشعب

08:43 م السبت 26 أغسطس 2023

السودان

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وكالات

اعتبرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، أن تصريحات السفير الأمريكي في الخرطوم بشأن طرفين متحاربين في البلاد لم تحترم الشعب.

وقالت الخارجية السودانية في بيان لها مساء السبت، إن حديث السفير الأمريكي في الخرطوم التي تتحدث عن "طرفين متحاربين" في السودان، وأن كليهما لا يصلح للحكم تعد خروجًا على الأعراف الدبلوماسية وقواعد التعامل بين الدول والاحترام المتبادل لسيادة كل منها الآخر وتتنافى مع مقتضيات الكياسة والمهنية الدبلوماسية كما يعبر عن عدم احترام السفير الأمريكي للشعب السوداني واستقلاله بتنصيب نفسه وصيًا عليه يحدد له من يصلح أو لا يصلح لحكمه.

وأعربت عن استيائها من التغريدة وطالبت السفير الأمريكي بالنأي عن التصريحات التي تتنافى مع الأعراف والقواعد الدبلوماسية ولا تساعد على الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد

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السفير الأمريكي السودان الخارجية السودانية

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