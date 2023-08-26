تزايد التهديد ببدء الهجوم.. الجيش في النيجر يعلن حالة التأهب القصوى



نيامي - (بي بي سي)

أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر حالة التأهب القصوى في القوات المسلحة، بسبب ما وصف بالتهديد المتزايد بشن هجمات.

وذكرت مصادر أمنية أن وزير دفاع النيجر أعلن ذلك في وثيقة حكومية داخلية أمس الجمعة.

وتسعى مجموعة غرب أفريقيا - إيكواس التفاوض على تسوية سلمية. وهددت باستخدام القوة إذا لم يعد الرئيس السابق محمد بازوم إلى منصبه.