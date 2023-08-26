إعلان

BBC

تزايد التهديد ببدء الهجوم.. الجيش في النيجر يعلن حالة التأهب القصوى

08:34 م السبت 26 أغسطس 2023

القوات المسلحة للنيجر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


نيامي - (بي بي سي)

أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر حالة التأهب القصوى في القوات المسلحة، بسبب ما وصف بالتهديد المتزايد بشن هجمات.

وذكرت مصادر أمنية أن وزير دفاع النيجر أعلن ذلك في وثيقة حكومية داخلية أمس الجمعة.

وتسعى مجموعة غرب أفريقيا - إيكواس التفاوض على تسوية سلمية. وهددت باستخدام القوة إذا لم يعد الرئيس السابق محمد بازوم إلى منصبه.

هذا المحتوى من

BBC

سوق مصراوى

النيجر انقلاب النيجر جيش النيجر إيكواس

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"غير مسرطنة" و"تعويض المتضررين".. تفاصيل جديدة بشأن حوض تبريد بمحطة كهرباء غرب أسيوط