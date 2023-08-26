استمرار حرائق الغابات في اليونان

أثينا- (د ب أ)

لا تزال حرائق الغابات التي اجتاحت أجزاء من اليونان مستعرة اليوم السبت، ولكن احتمال هطول زخات من المطر يحمل بعض الأمل.

ومازال الكثير من التركيز منصبا على شمال شرق البلاد، في منطقة إيفروس بالقرب من الحدود مع تركيا حيث اندلع قبل ثمانية أيام حريق غابات أججته الحرارة المرتفعة، مما أسهم في انتشاره سريعا.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن النيران اشتعلت في مساحة نحو 74 ألف هكتار بالمنطقة، 13 ألف منها في متنزه داديا الوطني وحده. ووصفت المفوضية الأوروبية الحريق بأنه الأكبر في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

وعثرت جهات الإنقاذ، يوم الثلاثاء الماضي، على 18 جثة متفحمة يعتقد أنها لمهاجرين في إيفروس، إلى جانب جثتين أخريين أمس الجمعة.

كما ألقى الحريق السريع الانتشار بظلاله على النظام البيئي الطبيعي.

وأشار علماء الطيور إلى أن الحريق طال غابة الصنوبر القديمة التي توفر موقع تعشيش للفرائس والجوارح من الطيور، مما أثر على الكثير من الطيور.