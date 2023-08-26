الجيش الصومالي يحبط هجوما إرهابيا وسط البلاد

مقديشو-(د ب أ)

أحبط الجيش الصومالي، اليوم السبت، هجوماً إرهابيا فاشلاً حاولت عناصر "مليشيات الخوارج" شنه بإقليم جلجود بوسط البلاد .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم، "كان الجيش الوطني يتابع عن كثب تحركات فلول الخوارج، ومن ثم باغتهم بالتصدي قبل تحقيق أهدافهم الإرهابية ضد المدنيين في منطقة عوس ويني المحررة مؤخرا على أيدي القوات المسلحة".

وأشارت الوكالة، إلى أن "القوات المسلحة بالتعاون مع القوات المحلية لولاية جلمدج بوسط البلاد، تواصل عمليات تطهير المناطق الريفية من براثن المتمردين".