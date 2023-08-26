زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في غزة
غزة- (د ب أ)
استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الصوت، وخراطيم المياه، في بحر مدينة غزة.
وقال اتحاد لجان الصيادين، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن "زوارق بحرية الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ثلاثة-أربعة أميال بحرية في بحر منطقة السودانية، وفتحت صوبها خراطيم المياه، وحاولت إغراق أحدها، ما اضطر الصيادين لمغادرة المنطقة".
وأشار إلى أن "بحرية الاحتلال تتعمد يومياً ملاحقة الصيادين في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد".
سوق مصراوى
-
عروض أمازون برايم.. خصم 50% على المستلزمات المدرسيةتفاصيل
-
ديجيتال وعادية.. أفضل آلة حاسبة بالأسعار والمواصفات قبل العام الدراسيتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 35 جنيها أفضل غسالات نصف اوتوماتيك واوتوماتيكتفاصيل
-
أخف وألذ "بان كيك" حلو بدون بيض في 10 دقائقتفاصيل
-
تبدأ من 450 جنيها.. أفضل ساعة سمارت 2023 مقاومة للماءتفاصيل
-
تبدأ من 49 جنيها.. ملابس اليوم الرياضي وحصة الألعاب بالمدارس للأطفالتفاصيل
فيديو قد يعجبك: