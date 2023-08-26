مقتل جندي تركي في شمال العراق

أنقرة- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل جندي تركي متأثرًا بجراح أصيب بها خلال عملية عسكرية في شمال العراق.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أن أركان سلجوق قُتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع زرعها مقاتلو تنظيم حزب العمال الكردستاني "بي كيه كيه " الإرهابي، في منطقة المخلب – القفل في 25 أغسطس.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا قامت في 17 أبريل 2022، بإطلاق عملية عسكرية بعنوان "المخلب – القفل" ضد تنظيم "بي كيه كيه" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين – باسيان في شمال العراق.

وتعمل تركيا على تنفيذ عمليات عسكرية لمكافحة تنظيم "بي كيه كيه" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، والذي يشن هجمات في عدة دول في المنطقة بما في ذلك سوريا والعراق وإيران.